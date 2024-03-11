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روسيا تعتقل مواطنا كوريا جنوبيا بتهمة التجسس

أخبار دولية
2024-03-11 | 10:17
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روسيا تعتقل مواطنا كوريا جنوبيا بتهمة التجسس
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روسيا تعتقل مواطنا كوريا جنوبيا بتهمة التجسس

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم، أن مواطنا كوريا جنوبيا اعتُقل في روسيا للاشتباه بضلوعه في نشاط تجسس.

ونقلت وكالة تاس عن سلطات إنفاذ القانون قولها إن بارك وون سون اعتُقل في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد قبل نقله إلى موسكو من أجل عمل "التحقيقات".

وأشارت الى أن القضية هي الأولى من نوعها ضد مواطن كوري جنوبي. ولم تقدم أي تفاصيل عن التهم الموجهة إلى بارك وون سون.

وتواصلت "رويترز" مع مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لكنه لم يدل بتعليق فوري.

وتعتبر روسيا كوريا الجنوبية دولة "غير صديقة" بسبب دعم سول للعقوبات الغربية ضد موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، عززت روسيا علاقاتها مع كوريا الشمالية التي تقول الولايات المتحدة إنها تزود موسكو بذخائر لاستخدامها في الحرب. وتنفي كوريا الشمالية وروسيا ذلك رغم تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

أخبار دولية

روسيا

كوريا الجنوبية

التجسس

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