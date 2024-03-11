مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحمل روسيا مسؤولية وفاة نافالني

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا ماريانا كاتزاروفا اليوم، أن مسؤولية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني تقع على عاتق موسكو لأنه إما قُتل في السجن أو توفي بسبب ظروف احتجاز وصلت إلى التعذيب.



وقالت كاتزاروفا لرويترز على هامش فعالية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عن السجناء السياسيين الروس: "الحكومة الروسية مسؤولة بشكل أو آخر عن وفاته".



وكان رئيس المخابرات الروسية قد قال في وقت سابق إن أسباب وفاة نافالني في 16 شباط بأحد سجون القطب الشمالي كانت طبيعية.



وحذرت كاتزاروفا من أن المعتقلين الآخرين في روسيا قد يواجهون مصير نافالني، قائلة إنها "قلقة للغاية" بشأن المعارض فلاديمير كارا مورزا وآخرين.



وأضافت: "منذ وفاة أليكسي نافالني، لا يمر يوم من دون أن أسأل نفسي، من سيكون نافالني المقبل؟... سيكون هناك نافالني جديد بالتأكيد في ظل هذا المستوى من القمع".