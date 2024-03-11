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ردا على تصريحات البابا فرنسيس... ستولتنبرغ: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن استسلام الأوكرانيين

أخبار دولية
2024-03-11 | 13:47
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ردا على تصريحات البابا فرنسيس... ستولتنبرغ: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن استسلام الأوكرانيين
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ردا على تصريحات البابا فرنسيس... ستولتنبرغ: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن استسلام الأوكرانيين

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنه لا يتفق مع تصريحات البابا فرنسيس بأن أوكرانيا يجب أن تتحلى "بشجاعة الراية البيضاء" وأن تتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا.

وردا على سؤال عن تصريحات البابا، قال ستولتنبرغ لرويترز: "إذا أردنا حلا سلميا دائما عن طريق التفاوض فإن السبيل للوصول إلى ذلك هو تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأضاف في مقابلة بمقر الحلف في بروكسل: "ما يحدث حول طاولة المفاوضات يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة في ساحة المعركة".

وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحاته تعني أن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن رفع الراية البيضاء، قال ستولتنبرغ: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن استسلام الأوكرانيين. سيكون هذا مأساة للأوكرانيين. وسوف يمثل خطرا علينا جميعا".

أخبار دولية

ينس ستولتنبرغ

البابا فرنسيس

أوكرانيا

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