أوربان: ترامب أبلغني بأنه لن يعطي أي فلس لتمويل الحرب في أوكرانيا

شدّد رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان على أن الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب أبلغه في اجتماع، بأنه لن يعطي أي فلس، لتمويل الحرب في أوكرانيا.

ولم يشأ فريق ترامب التعليق.

وقال، لمحطة البث العامة "ام1" إنّه تحادث مع ترامب في شأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، خلال لقاء جمعهما، في دارة الملياردير الجمهوريّ في مارالاغو.

وأضاف: “لترامب رؤية واضحة جدًا، يصعب عدم الاتفاق معها وهو يقول التالي: في المقام الأول لن يعطي أي فلس (لتمويل) الحرب بين روسيا وأوكرانيا.”

ورأى أنّه السبب الذي سيضع حدًا للحرب، لأنه “من الواضح أن أوكرانيا لا يمكنها أن تقف على قدميها بنفسها... إذا لم يعط الأميركيون المال، لن يكون الأوروبيون قادرين لوحدهم على تمويل هذه الحرب. عندها ستنتهي الحرب".