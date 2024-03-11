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زيلينسكي: التقدم الروسي في الأراضي الأوكرانية "توقّف" والوضع على الجبهة "أفضل بكثير"
أخبار دولية
2024-03-11 | 15:37
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زيلينسكي: التقدم الروسي في الأراضي الأوكرانية "توقّف" والوضع على الجبهة "أفضل بكثير"
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن تقدّم القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية "توقّف" وأن الوضع على الجبهة حاليًا "أفضل بكثير" مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية وصحيفة لوموند "توقف التقدم الروسي".
وأضاف أن هذا التقدم "كان يتواصل في شرق البلد قبل أن يوقفه اليوم جنودنا".
وواجهت كييف ضغوطا متزايدة على جبهة القتال في الأشهر الأخيرة بحيث تقدمت قوات موسكو وسط عرقلة المساعدات لأوكرانيا من حليفها الأميركي.
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