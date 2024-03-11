زيارة للرئيس الجزائريّ إلى فرنسا

اعلن الاليزيه أنّ الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة فرنسا، بين نهاية ايلول وبداية تشرين الاول.

وذلك إثر مشاورات هاتفية بين تبون ونظيره الفرنسيّ ايمانويل ماكرون.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ هذه الزيارة، التي سبق أن ارجئت مرارًا، ستجري في موعد يُحدّد، خلال الفترة المذكورة.

كانت الزيارة مقررة أولا بداية ايار 2023، لكنها ارجئت الى حزيران من العام نفسه، في ظل خشية الجزائريين من أن تؤثر فيها سلبا تظاهرات الاول من ايار، احتجاجًا على إصلاح قانون التقاعد في فرنسا، حسب مصادر متطابقة.

ولم يؤكد الرئيس الجزائري مجيئه الذي يهدف الى ترسيخ تحسن العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الازمات الدبلوماسية. في المقابل، قام تبون بزيارة دولة لروسيا لم تنظر اليها باريس بارتياح.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ الرئيسين ناقشا تعميق الشراكة المتجددة بين فرنسا والجزائر إثر اعلان الجزائر، الذي تم التوصل اليه خلال زيارة ايمانويل ماكرون للجزائر في آب 2022.

وذكرت بأن هذه الشراكة المتجددة ينبغي أن تتم على المستوى الاقتصاديّ والزراعيّ والتربويّ والثقافيّ وفي مجال الطاقة، وكذلك على صعيد التنقل والتبادل البشريّ.

ولفتت إلى أنّه بالنسبة الى المسائل المتعلقة بالذاكرة، اشاد الرئيسان بالتقدم الاخير الذي أحرزته اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية (والتي تضم) مؤرخين ويترأسها البروفسوران محمد لحسن زغيدي وبنجامان ستورا، والتي ستجتمع مجددا في نيسان.

وشدّدت الرئاسة على أنّ ماكرون وتبون تطرقا أيضًا، إلى المسائل الاقليمية والتعاون في مجلس الامن الدوليّ وخصوصًا في ما يتصل بالنزاع في الشرق الاوسط.