محاولات الجيش الإسرائيليّ للتأكّد من مقتل مروان عيسى في غارة

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى قد قُتل في غارة جوية على مجمع، تحت الأرض، في وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكريّ دانيل هاجاري إنّ المجمع المستهدف كان يستخدمه، إلى جانب آخرين، مروان عيسى، نائب القائد العسكري لحماس

وأحد مخططي هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل حرب غزة. لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عيسى قد قُتل.

وشدّد هاجاري على أنّها ما زالت تُفحص نتائج الهجوم ولم يتوصّلوا بعد على تأكيد نهائيّ “وأنّ التأكيد أكثر تعقيدًا لأن الهدف كان تحت الأرض”.