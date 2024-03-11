أوكرانيا تستدعي سفير الفاتيكان

استدعت أوكرانيا سفير الفاتيكان لديها للاحتجاج على تصريحات للبابا فرنسيس، دعا فيها كييف الى التحلي "بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض" مع موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الاوكرانية في بيان: “أُبلغ فيسفالداس كولبوكاس بخيبة أمل لدى اوكرانيا من كلمات الحبر الاعظم في ما يتصل ب+الراية البيضاء+ وضرورة +التحلي بالشجاعة والتفاوض+ مع المعتدي".

واتهمت الخارجية الاوكرانية البابا ب"شرعنة قانون الأقوى" وتشجيع هذا الطرف على "مواصلة تجاهل القانون الدولي".

وشدّدت كييف على “كان حريا برأس الكرسي الرسولي أن يوجه اشارات الى المجتمع الدولي حول ضرورة توحيد القوى فورا لضمان انتصار الخير على الشر، وتوجيه نداء الى المعتدي وليس الى الضحية".