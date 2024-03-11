الجيش الفرنسيّ: البحر الأحمر يواجه سيلًا من العنف المتفلّت

اعتبر ممثل للبحرية الفرنسية أن البحر الأحمر، حيث تتعرض سفن تجارية لهجمات المتمردين الحوثيين في محاولة لإحداث اضطراب في هذا الممر المائي الاستراتيجي، يواجه سيلا من العنف "المتفلت".

وقال لوران سونوا قائد الفرقاطة الفرنسية "لانغودوك" التي عادت من منطقة البحر الأحمر بعد مهمة استمرت ثمانية أشهر: "نواجه اليوم سيلا من العنف المتفلت في البحرين الأسود والاحمر".

وكان سونوا يتحدث من قاعدة طولون البحرية في جنوب فرنسا.

وكانت الفرقاطة المذكورة المتعددة المهام انتشرت في البحر الأحمر في إطار مهمة وطنية للأمن البحري.