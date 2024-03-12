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خلال 24 ساعة...قتلى في حادثين في منجمين للفحم في الصين

أخبار دولية
2024-03-12 | 01:46
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خلال 24 ساعة...قتلى في حادثين في منجمين للفحم في الصين
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خلال 24 ساعة...قتلى في حادثين في منجمين للفحم في الصين

اعلن تلفزيون الصين المركزي إن إثني عشر شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في منجمين للفحم في الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أحدث سلسلة من الحوادث التي تواجه هذه الصناعة بعد  المراجعة التي أجرتها الحكومة في الآونة الأخيرة على تشريعات سلامة التعدين.
 
وأوضح التلفزيون اليوم الثلاثاء أن مخزنا للفحم تحت الأرض مملوكا لشركة في مقاطعة تشونغيانغ بإقليم شانشي انهار قبل منتصف ليل أمس الاثنين مباشرة، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وفقدان اثنين آخرين. وأضاف أن المخزن مملوك لشركة تاويوان تشينلونغ المحدودة لصناعة الفحم وأن جهود الإنقاذ المكثفة مستمرة حاليا.
 
وفي سياق منفصل، قال تلفزيون الصين المركزي إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بينما فُقد اثنان آخران بعد انفجار غاز في منجم للفحم تابع لشركة وايهي إنرجي في إقليم آنهوي بشرق الصين أمس الاثنين.

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