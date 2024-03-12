زعيم إقليمي: رئيس وزراء هايتي أرييل هنري قدم استقالته

أعلن رئيس مجموعة الكاريبي ورئيس جيانا عرفان علي أن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري تقدم باستقالته من منصبه الذي يشغله منذ اغتيال آخر رئيس للبلاد عام 2021.



وقال عرفان: "سنقر باستقالته لدى تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي وتعيين رئيس وزراء مؤقت"، شاكرا هنري على خدماته لهايتي.



وأضاف: "إن المجلس الرئاسي سيضمّ مراقبين وسبعة أعضاء لهم حق التصويت، من بينهم ممثلون عن عدة ائتلافات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وزعيم ديني واحد".



ولفت الى أنه تم تكليف المجلس "بسرعة" بتعيين رئيس وزراء موقت، وأنه لن يتمكن أي شخص ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة في هايتي من تقلد المنصب.