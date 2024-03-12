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حرائق بمستودعي وقود في روسيا جراء هجمات بمسيّرات
أخبار دولية
2024-03-12 | 02:09
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حرائق بمستودعي وقود في روسيا جراء هجمات بمسيّرات
تعرّض مستودعا وقود في مدينتَي أوريول وكستوفو الروسيّتين لهجوم شنّته طائرات بلا طيّار في وقت باكر الثلاثاء، ما أدّى إلى اندلاع حرائق، حسبما أعلن حاكمان إقليميّان.
وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، بأن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار.
وكتب على "تلغرام": "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط"، موضحا أنه لا توجد إصابات".
من جهته، كتب حاكم أوريول، أندرييه كليتشكوف، على "تلغرام": "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".
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