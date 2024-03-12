دبلوماسي كوري شمالي كبير يزور منغوليا

زار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو منغوليا والتقى وزيرة خارجيتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الثلاثاء، وهي زيارة نادرة إلى حد ما، إذ إن كبار المسؤولين في بيونغ يانغ قليلا ما يغادرون بلادهم منذ جائحة كوفيد.



والتقى الدبلوماسي الكوري الشمالي وزيرة الخارجية المنغولية باتسيتسيغ باتمونخ الأحد قبل أن يجري الاثنين محادثات مع نظيره أمارتوفشين غومبوسورين، وفق الوكالة.



وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا في "تطوير تعاون ودي" بما يتماشى مع "متطلبات العصر الجديد ودعم بعضهما على الساحة الدولية"، دون مزيد من التفاصيل.



وقالت وزارة الخارجية المنغولية من جهتها في بيان إن البلدين يخططان "لتكثيف التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والزراعة والصحة والشؤون الإنسانية" من خلال زيادة "الزيارات المتبادلة على كل المستويات".