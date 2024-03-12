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فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيوصي ببدء مفاوضات انضمام البوسنة

أخبار دولية
2024-03-12 | 05:06
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فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيوصي ببدء مفاوضات انضمام البوسنة
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فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيوصي ببدء مفاوضات انضمام البوسنة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيوصي ببدء مفاوضات رسمية لانضمام البوسنة إلى التكتل.
     
وأبلغت فون دير لايين البرلمان الأوروبي إن البوسنة "تُظهر أنها قادرة على الوفاء بمعايير العضوية وتطلعات مواطنيها لأن يكونوا جزءًا من عائلتنا".
 
وقالت: "لهذا السبب سنقرر رفع توصية للمجلس بفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك".

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