متطوعون روس يقاتلون لصالح أوكرانيا يعلنون مهاجمة قرية روسية

أعلن متطوعون روس يقاتلون لصالح أوكرانيا أنهم شنوا هجومًا بريًا استهدف قرية روسية عند الحدود بين الدولتين المتحاربتين، وذلك بعد تعرّض روسيا لسلسلة هجمات بمسيّرات أوكرانية.



وقالت منظمة "فيلق حرية روسيا" على تلغرام إن "قواتها عبرت الحدود ودمّرت مركبة عسكرية روسية مدرّعة في قرية تيوتكينو في منطقة كورسك".



وأكّد حاكم المنطقة الروسية من جهته وقوع الهجوم، نافيًا حدوث أي "اختراق".