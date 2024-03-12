إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب

أعلن المدعي العام السويسري إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.



وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط 1982، في إطار النزاع المسلح" في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.