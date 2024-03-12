مسؤول كبير بالفاتيكان: الشرط الأول لأي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو أن توقف روسيا عدوانها

اعلن مسؤول كبير بالفاتيكان في مقابلة صحفية نُشرت اليوم الثلاثاء إن الشرط الأول لأي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو أن توقف روسيا عدوانها.



واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير الفاتيكان أمس الاثنين للتعبير عن "خيبة الأمل" إزاء تصريحات سابقة للبابا فرنسيس مفادها أن على أوكرانيا أن تتحلى بما أسماها "شجاعة الراية البيضاء" وأن تدخل في محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.



وقال الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليوم الثلاثاء إن الفاتيكان يضغط من أجل وقف إطلاق النار و"قبل كل شيء، يجب أن يكون المعتدون هم من يوقفون إطلاق النار".