الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقل صواريخ إلى روسيا

أفادت مسودة نتائج قمة أوروبية مقرر عقدها الأسبوع المقبل بأن زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون للرد على إيران بإجراءات جديدة وكبيرة وسط تقارير تشير إلى أن طهران قد تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.



وجاء في مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز: "المجلس الأوروبي يدعو الأطراف الثالثة إلى التوقف فورا عن تقديم الدعم المادي للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".