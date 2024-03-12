مصدر من الحكومة العراقية لرويترز: المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

اعلن مصدر كبير من الحكومة العراقية لرويترز إن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق حول إنهاء وجود التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في البلاد قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني.



وأطلقت واشنطن وبغداد في كانون الثاني محادثات لإعادة تقييم تواجد التحالف في العراق.



وتشكَل التحالف عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن سيطر على مناطق شاسعة من البلاد.