الحكومة البريطانية: السفينة دايموند تعود للبحر الأحمر وخليج عدن لحماية حركة الشحن العالمية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها سترسل السفينة دايموند الحربية التابعة لسلاح البحرية إلى البحر الأحمر وخليج عدن لتتسلم مهمة حماية حركة الشحن العالمية من السفينة ريتشموند.



وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان: "لا تزال بريطانيا في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين الخطيرة على السفن التجارية والتي أودت بحياة بحارة دوليين".

