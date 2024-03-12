الخارجية القطرية: لسنا قريبين من التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا لا نزال متفائلين

أوضح ماجد الأنصاري المتحدث بإسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن قطر تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس هدنة قصيرة تستمر لبضعة أيام.



وقال خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "لسنا قريبين من التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا لا نزال متفائلين".