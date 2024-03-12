وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 15 شخصًا في منطقة إيفانوفو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصًا تحطمت بعيد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.وأوردت الوزارة عبر تلغرام أن "طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقًا. وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب".