مقاتلون روس موالون لأوكرانيا يعلنون سيطرتهم على قرية روسية حدودية

أعلن مقاتلون روس موالون لأوكرانيا الثلاثاء أنهم سيطروا على قرية تيوتكينو الروسية بعدما قالت روسيا إنها صدت هجمات في منطقتين حدوديتين.



وكتبت منظمة "فيلق حرية روسيا" على شبكات التواصل الإجتماعي: "بلدة تيوتكينو في منطقة كورسك أصبحت بكاملها تحت سيطرة قوات التحرير الروسية"، مشيرة إلى أن قوات موسكو تنسحب منها.

