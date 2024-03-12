روسيا تعلن سيطرتها على قرية في شرق أوكرانيا بالقرب من دونيتسك

أعلنت روسيا أنها سيطرت على قرية في شرق أوكرانيا قرب مدينة دونيتسك الخاضعة لها، غداة إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التقدّم الروسي في الأراضي الأوكرانية قد "توقّف".



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطًا ومواقع مناسبة أكثر في المنطقة التي أعلن الكرملين ضمها في العام 2022".



وذكرت مساء الاثنين قناة "دسيبستيت" (DeepState) المقربة من الجيش الأوكراني والتي يتابعها أكثر من 680 ألف حساب على "تلغرام" أن "العدو تقدم قرب نيفيلسكي".