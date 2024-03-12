مسؤول روسي يؤكد أن مسيّرة أوكرانية أصابت مبنى بلدية بيلغورود

أصابت مسيّرة أوكرانية مبنى بلدية بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، ما تسبب بجرح شخصين، على ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.



وكتب غلادكوف على "تلغرام": "اصطدمت مسيّرة معادية بالمبنى الإداري لبلدية بيلغورود".



وأشار إلى جرح شخصين وإصابة النوافذ وواجهة المبنى بأضرار.