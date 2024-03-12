الرئيسان المِصريّ والسوريّ يتبادلان التهاني في رمضان

تلقّى الرئيس السوريّ بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي، لتبادل التهاني، في مناسبة حلول شهر رمضان.



وأعرب الرئيسان عن تمنياتهما للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والاستقرار والازدهار.