سفن روسية وصينية في إيران للمشاركة في مناورات عسكرية

دخلت سفن صينية وروسية المياه الإقليمية الإيرانية، للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وأوضح المسؤول العسكريّ الأدميرال مصطفى تاج الديني، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع قائدي الوحدات الروسية والصينية، أنّ المناورات المشتركة من المقرّر أن تبدأ مساء الثلاثاء، في شمال المحيط الهنديّ.



ونشرت الصين مدمّرة الصواريخ "يورومكي" وفرقاطة الصواريخ الموجّهة "ليني" وسفينة التزويد بالوقود "دونغبينغهو".



ولفتت روسيا إلى أنّ مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ بقيادة الطراد "فارياغ"، وصلت إلى ميناء تشابهار، في جنوب شرق إيران.



وأوضحت الدول الثلاث أنّ المناورات تهدف إلى ضمان الأمن الإقليميّ والنشاط الاقتصاديّ البحريّ بشكل مشترك.