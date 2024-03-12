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الجيش الإسرائيليّ يعلن أنّه ضرب 4500 هدف لـ"حزب الله" خلال خمسة أشهر
أخبار دولية
2024-03-12 | 10:27
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الجيش الإسرائيليّ يعلن أنّه ضرب 4500 هدف لـ"حزب الله" خلال خمسة أشهر
أفاد الجيش الإسرائيليّ باستهدفه نحو 4500 هدف لـ"حزب الله"، خلال الأشهر الخمسة الماضية، في لبنان وفي سوريا.
وأعلن، في بيان، أنّه أوقع 300 قتيل، بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.
وقال إنّ الأهداف ضُربت من الجو ومن الأرض.
وشملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لـ"حزب الله" ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية.
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