ألمانيا ستشارك في إنزال المساعدات جوا على غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالحكومة الألمانية قولها إن القوات الجوية الألمانية ستشارك في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية في برلين.