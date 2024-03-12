الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كشف مسؤولان أميركيان لرويترز اليوم، أن الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قد تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، في أول خطوة من نوعها منذ شهور مع استمرار عرقلة الزعماء الجمهوريين بالكونغرس لمساعي تقديم أموال إضافية لكييف.



وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن من المتوقع صدور إعلان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



ويدعم الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي لها في عام 2022، بينما يتبنى منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب موقفا أكثر انعزالية.



ويتعرض مجلس النواب الأميركي لضغوط لتمرير حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وحصل التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يقاوم طرح مشروع القانون للتصويت.