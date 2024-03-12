مسؤولون أميركيون يزورون النيجر لإجراء محادثات مع العسكريين الحاكمين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن عددًا من كبار المسؤولين الأميركيين سيزورون نيامي الثلاثاء والأربعاء لتجديد الإتصالات مع العسكريين الحاكمين في النيجر.



وقالت الوزارة في بيان إن نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا مولي في والمسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سيليست والاندر والقائد الأعلى للقيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) مايكل لانغلي سيزورون نيامي الثلاثاء والأربعاء.



وأضافت أن الزيارة تهدف إلى مواصلة المناقشات التي بدأت منذ آب مع الجيش الحاكم في النيجر حول العودة إلى طريق الديموقراطية ومستقبل شراكتنا في مجال الأمن والتنمية.