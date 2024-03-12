الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيل و20 مفقودا إثر فيضان للمياه في منجم في بورما
أخبار دولية
2024-03-12 | 11:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيل و20 مفقودا إثر فيضان للمياه في منجم في بورما
أدّى فيضان عرضي للمياه في منجم لليشم إلى مقتل شخص وفقدان أثر 20 شخصا في شمال بورما، على ما افادت أجهزة الإسعاف الثلاثاء.
وتسبّب انهيار خزّان للمياه بسيل من الوحل غمر العمّال في أحد أقسام المنجم ليل الإثنين الثلاثاء في هباكانت في ولاية كاشين.
وعثر على جثّة ونقل أربعة جرحى إلى المستشفى، في حين لا يزال عشرين عاملا في عداد المفقودين، وفق ما كشف أحد عناصر الإسعاف لوكالة فرانس برس طالبا عدم الإفصاح عن هويته.
أخبار دولية
فيضان
مياه
منجم
بورما
التالي
خلال 24 ساعة...قتلى في حادثين في منجمين للفحم في الصين
الجيش الفرنسيّ: البحر الأحمر يواجه سيلًا من العنف المتفلّت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:46
خلال 24 ساعة...قتلى في حادثين في منجمين للفحم في الصين
أخبار دولية
01:46
خلال 24 ساعة...قتلى في حادثين في منجمين للفحم في الصين
0
أخبار دولية
2024-03-11
انفجار غاز في منجم للفحم في الصين
أخبار دولية
2024-03-11
انفجار غاز في منجم للفحم في الصين
0
أخبار دولية
2024-03-11
ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات بجزيرة سومطرة الإندونيسية
أخبار دولية
2024-03-11
ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات بجزيرة سومطرة الإندونيسية
0
أخبار دولية
2024-03-09
قتلى ومفقودون في فيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية
أخبار دولية
2024-03-09
قتلى ومفقودون في فيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:35
الاتفاق الأمني بين باريس وكييف يحظى بتأييد واسع من النواب الفرنسيين
أخبار دولية
17:35
الاتفاق الأمني بين باريس وكييف يحظى بتأييد واسع من النواب الفرنسيين
0
أخبار دولية
17:19
"عن طريق البر"... المغرب يرسل مساعدات إلى غزة
أخبار دولية
17:19
"عن طريق البر"... المغرب يرسل مساعدات إلى غزة
0
أخبار دولية
17:10
الرئيس الليتواني من باريس: كل الخيارات المتعلقة بدعمنا لأوكرانيا يجب أن تبقى على الطاولة
أخبار دولية
17:10
الرئيس الليتواني من باريس: كل الخيارات المتعلقة بدعمنا لأوكرانيا يجب أن تبقى على الطاولة
0
أخبار دولية
16:54
"حماس" وافقت على الاقتراح الأميركي - القطري... فهل تتحقق الهدنة في غزة خلال اليومين المقبلين؟
أخبار دولية
16:54
"حماس" وافقت على الاقتراح الأميركي - القطري... فهل تتحقق الهدنة في غزة خلال اليومين المقبلين؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-03-11
توقيف عصابة سرقة دراجات تُباع لاحقاً عبر "فايسبوك"
أمن وقضاء
2024-03-11
توقيف عصابة سرقة دراجات تُباع لاحقاً عبر "فايسبوك"
0
فنّ
10:58
بعد إطلالتها المفاجئة في حفل توزيع جوائز غرامي... ظهور علني جديد لسيلين ديون: هكذا بدت! (فيديو)
فنّ
10:58
بعد إطلالتها المفاجئة في حفل توزيع جوائز غرامي... ظهور علني جديد لسيلين ديون: هكذا بدت! (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:12
في قضية المستند الذي له علاقة بنظرية الجندر في المركزية...اعتصام للاساتذة امام المدرسة
أخبار لبنان
08:12
في قضية المستند الذي له علاقة بنظرية الجندر في المركزية...اعتصام للاساتذة امام المدرسة
0
خبر عاجل
07:02
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية مستعدة للانفتاح على لبنان بالطريقة السابقة في حال تأمنت ظروف معيّنة في لبنان وبنية حكم موثوقة وهو مطلب محق
خبر عاجل
07:02
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية مستعدة للانفتاح على لبنان بالطريقة السابقة في حال تأمنت ظروف معيّنة في لبنان وبنية حكم موثوقة وهو مطلب محق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
2
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
3
اقتصاد
03:08
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:08
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
4
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
5
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
6
صحف اليوم
02:33
مصدر قضائي لـ"نداء الوطن": جميع ملفات الشركات التي يديرها رجا سلامة وابنه ضبطت في مكتبه في بيروت
صحف اليوم
02:33
مصدر قضائي لـ"نداء الوطن": جميع ملفات الشركات التي يديرها رجا سلامة وابنه ضبطت في مكتبه في بيروت
7
أخبار لبنان
07:43
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان
أخبار لبنان
07:43
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان
8
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More