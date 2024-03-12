قتيل و20 مفقودا إثر فيضان للمياه في منجم في بورما

أدّى فيضان عرضي للمياه في منجم لليشم إلى مقتل شخص وفقدان أثر 20 شخصا في شمال بورما، على ما افادت أجهزة الإسعاف الثلاثاء.



وتسبّب انهيار خزّان للمياه بسيل من الوحل غمر العمّال في أحد أقسام المنجم ليل الإثنين الثلاثاء في هباكانت في ولاية كاشين.



وعثر على جثّة ونقل أربعة جرحى إلى المستشفى، في حين لا يزال عشرين عاملا في عداد المفقودين، وفق ما كشف أحد عناصر الإسعاف لوكالة فرانس برس طالبا عدم الإفصاح عن هويته.