الدنمارك تمنح أوكرانيا 308 ملايين يورو للتزوّد بمدافع قيصر وذخائر

أعلنت كوبنهاغن الثلاثاء أنّه سيتمّ تمويل تزويد أوكرانيا بمدافع قيصر الفرنسية ومدافع هاون وذخائرها، من خلال تبرّع دنمركي جديد بقيمة 2,3 مليار كرونة (308 ملايين يورو).



وقال وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن في بيان صادر عن وزارته، إنّ "أوكرانيا تسعى بشدّة للحصول على أنظمة المدفعية وقذائف الهاون".



وتعدّ الدنمارك رابع أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقاً لمعهد "كيل" للاقتصاد الدولي والذي يتخذ من ألمانيا مقرّاً.



وتقوم الدنمارك بتمويل هذه التبرّعات من صندوقها المخصّص لأوكرانيا، والذي يقدّر بنحو 63,1 مليار كرونة (9,2 مليارات يورو).



وأوضح الوزير أنّ "هذه التبرّعات يتمّ تقديمها بالتعاون مع حلفائنا وتشكّل إشارة مهمّة إلى أنّنا ندعم أوكرانيا على جبهة واسعة".



وقالت الوزارة إنّه يتمّ تمويل مدافع قيصر بالتعاون مع فرنسا، فيما يتمّ تمويل القذائف المدفعية عيار 155 ملم مع إستونيا وجمهورية التشيك.



وأعلنت فرنسا في كانون الثاني تحالفاً "مدفعياً" يجمع أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا، وقدّمت تمويلاً لشراء 12 مدفعاً إضافياً من إنتاج "نكستر" (مجموعة ألمانية فرنسية)، داعية حلفاءها إلى تمويل معدّات عسكرية أخرى.



وأبرمت الدنمارك اتفاقا أمنيا مدّته عشر سنوات مع كييف في نهاية شباط الماضي، بعد اتفاقات مماثلة وقّعتها أوكرانيا مع برلين ولندن وباريس.