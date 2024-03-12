البيت الأبيض ينفي مزاعم روسية بمحاولة التدخل في الانتخابات

أكد البيت الأبيض اليوم، أن المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية "كاذبة تماما"، مجددا اتهامه لموسكو بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة ودول أخرى.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي قوله أمس إنه تلقى معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم التدخل في الانتخابات الروسية، وذلك من دون تقديم أدلة.



وأضاف جهاز المخابرات الخارجية الروسي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، أن الولايات المتحدة خططت لشن هجوم إلكتروني على نظام التصويت عبر الإنترنت.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "هذه الادعاءات كاذبة بشكل قاطع وليست أكثر من مجرد دعاية... الولايات المتحدة لم ولن تتدخل في الانتخابات الروسية".



وأضاف المتحدث: "لروسيا تاريخ طويل في استهداف الانتخابات الأميركية وغيرها من الانتخابات الديمقراطية. وبدلا من نشر الأكاذيب، فإن على روسيا وقف مثل هذه الأنشطة".