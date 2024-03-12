الرئيس الرومانيّ يعلن ترشّحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ

أعلن الرئيس الرومانيّ كلاوس يوهانس ترشّحه لخلافة ينس ستولتنبرغ على رأس حلف شمال الأطلسيّ، بينما يبدو حاليًا أنّ رئيس الوزراء الهولنديّ مارك روته هو المرشح الأوفر حظًا.



وقال يوهانس في كلمة مقتضبة سلّط فيها الضوء على تجربته كرئيس للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية: "قرّرت الترشّح لمنصب الأمين العام."



وكثفت بوخارست جهودها مدى العامين الماضيين، لتحديث دفاعاتها.



ورأى أنّ الوقت قد حان بالنسبة إلى رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسيّ، منذ العام 2004، لتحمل مسؤوليات أكبر في ضوء السياق الأمنيّ الحاليّ.



واعتبر أنّ هذا تطلّع مشروع لبلاده، التي شهدت تحوّلات عميقة والتي يمكن أن تساهم في تشكيل رؤية جديدة في مواجهة التهديد الروسيّ الخطير والدائم.