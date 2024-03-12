بوريل يندد باستخدام الجوع "سلاحا للحرب" في غزة: لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع "سلاحا للحرب" في غزة، في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي.



وقال بوريل: "هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضانا أو زلزالا بل من صنع الإنسان"، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.



ولفت بوريل إلى أنه "عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحرا أو جوّا، لا بدّ من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البرّي الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع".



وأكد أن "تجويع السكان يستخدم سلاحا للحرب".



وقال: "في وقت نندّد بالأمر في أوكرانيا، لا بدّ من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة".