مدير المخابرات المركزية الأميركية: توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز اليوم، أنه "لا تزال هناك إمكانية" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة.وقال أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي: "أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق. كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين. هذه عملية صعبة للغاية. لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص ضمان النجاح. الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ".