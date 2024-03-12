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الولايات المتحدة تعلن مساعدة عسكرية "متواضعة" لأوكرانيا

أخبار دولية
2024-03-12 | 14:13
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الولايات المتحدة تعلن مساعدة عسكرية &quot;متواضعة&quot; لأوكرانيا
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الولايات المتحدة تعلن مساعدة عسكرية "متواضعة" لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات، الأمر الذي لا يلبي إلى حد بعيد رزمة المساعدات الضخمة التي طالب بها الرئيس جو بايدن ولا تزال معطلة في الكونغرس.
     
وأوضح مسؤول أميركي كبير لم يشأ كشف هويته أن المساعدة تتضمن خصوصًا صواريخ للدفاع الجوي وذخائر وقذائف مدفعية.

وقال: "إنها مساعدة متواضعة نسبيًا، تهدف إلى منح أوكرانيا الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة".

أخبار دولية

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