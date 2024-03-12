قصف روسيّ على كريفي ريغ الأوكرانية

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأُصيب 38 آخرون بينهم أطفال، في قصف روسيّ أصاب مبنى سكنيًا، في كريفي ريغ، في وسط أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات الاوكرانية.