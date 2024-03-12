الرئيس التونسي يقيل وزيرين

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، وزيري النقل والثقافة، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية من دون أن تحدّد أسباب الإقالتين.



وأقال سعيد ربيع مجيدي وحياة قطات قرمزي اللذين تولّيا وزارة النقل ووزارة الشؤون الثقافية منذ تشرين الأول 2021، وفق بيان صادر عن الرئاسة.



واحتكر قيس سعيّد المنتخب ديموقراطياً في تشرين الأول 2019، كامل الصلاحيات في 25 تموز 2021، ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية، كما يمكنه إقالة رئيس الحكومة أو وزرائه في أيّ وقت.



وكان قد أقال رئيسة الوزراء نجلاء بودن في الأول من آب 2023 ليحلّ محلّها مسؤول سابق في البنك المركزي هو أحمد الحشاني، الذي طلب منه سعيّد "التغلّب على التحدّيات الهائلة" التي تواجه البلاد.



ومنذ انقلاب سعيّد الدستوري، تشهد تونس توتّرات سياسية قوية على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية تكافح الحكومة لتخطّيها على الرغم من التغييرات الوزارية المتكرّرة.