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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار لا يكمن في "اجتياح" رفح

أخبار دولية
2024-03-12 | 15:35
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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار لا يكمن في &quot;اجتياح&quot; رفح
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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار لا يكمن في "اجتياح" رفح

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.

وقال سوليفان إن بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة "لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1.3 مليون نسمة من دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك".

أخبار دولية

جيك سوليفان

بايدن

عملية عسكرية إسرائيلية

رفح

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