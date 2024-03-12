الجيش الأميركي نفذ عملية إنزال مساعدات جوا على شمال غزة

أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون بأن القوات الأميركية نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على شمال غزة اليوم بالتعاون مع القوات الجوية الأردنية.