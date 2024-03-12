نقص في التمويل في السودان

أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة أنها ستعلّق في نيسان مساعداتها الغذائية لمئات آلاف اللاجئين هربا من المعارك في السودان، بسبب نقص في التمويل الدوليّ.



وأطلق برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتحدة نداء لجمع تبرعات بـ242 مليون دولار لمواصلة مساعدة 1,2 مليون لاجئ سودانيّ، في حين يهدد موسم الأمطار الذي بات وشيكا بقطع الطرق التي تسلكها قوافل إيصال المساعدات الإنسانية في شرق تشاد.



وجاء في بيان لمدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد بيار أونورا "نحن في سباق مع الوقت".



ولفت إلى أنّه سبق أن "قلّصنا عملياتنا بطرق لم يكن ممكنا تصوّرها قبل بضع سنوات، تاركين جوعى على شفير المجاعة".



وشدّد على الحاجة إلى مانحين للحؤول من دون تحوّل الوضع إلى كارثة شاملة.



ولم يكن غرب السودان قد تعافى من تداعيات اقتتال بدأ في العام 2003، حين نشبت الحرب في نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.