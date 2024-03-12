قتيل و10 جرحى في توغل مسلح لمقاتلين روس موالين لأوكرانيا في منطقة بيلغورود الروسية

قتل أحد عناصر الدفاع المحلي وأصيب عشرة مدنيين الثلاثاء في توغل مسلح لمقاتلين روس موالين لأوكرانيا في منطقة بيلغورود الروسية، احدى المناطق الحدودية المستهدفة، وفق ما افاد حاكمها.



وكتب فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: "أصيب عشرة مدنيين نقل ستة منهم الى المستشفى (...) وقضى عنصر في دفاعنا المحلي".



كذلك، تعرضت منطقة كورسك المجاورة الثلاثاء لتوغل نفذه مقاتلون أتوا من أوكرانيا.