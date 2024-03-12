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الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ لبولندا

أخبار دولية
2024-03-12 | 15:59
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الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ لبولندا
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الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ لبولندا

وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار، في صفقة أعلنت قبل ان يستقبل الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في البيت الابيض.
     
والصفقة التي أبلغ بها الكونغرس حسب القانون الأميركيّ، تلحظ بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى بقيمة 1,77 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 1,69 مليار دولار، حسب بيان للخارجية الاميركية.

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