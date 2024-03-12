الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن مقتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب أفريقيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية اليوم، أن ثلاثة رهبان مصريين قتلوا في "اعتداء إجرامي" داخل دير قبطي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.



وقال المتحدث باسم الكنيسة في بيان نشره على فيسبوك: "تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي" مما أدى لمقتلهم.



وأشار الى أن أحد الرهبان القتلى هو "الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا".



وقال: "انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري لدى جوهانسبرغ لمتابعة الموقف".