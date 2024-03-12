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اردوغان يحذر من مد الصراع الأوكراني إلى حلف شمال الأطلسي

أخبار دولية
2024-03-12 | 16:10
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اردوغان يحذر من مد الصراع الأوكراني إلى حلف شمال الأطلسي
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اردوغان يحذر من مد الصراع الأوكراني إلى حلف شمال الأطلسي


أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه يجب تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الحرب في أوكرانيا واحتمال امتداداها إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرا الى أنه سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتدعم تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها تحافظ أيضا على علاقات ودية مع روسيا وتتحدث بانتظام مع طرفي الصراع. وقدمت أنقرة دعما عسكريا وسياسيا لكييف لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على موسكو.

وأكد أردوغان خلال إفطار رمضاني مع السفراء الأجانب في أنقرة، أن تركيا ستواصل العمل على إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه لدى موسكو وكييف بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال أردوغان: "مع إعلاننا دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فقد قلنا إن خطط السلام التي تستثني روسيا لن تسفر عن أي نتائج"، في إشارة إلى قمة السلام المرتقبة في سويسرا في وقت لاحق من هذا العام، والتي لن تحضرها روسيا.

وأضاف: "نعمل على إعادة إرساء سلامة الملاحة في البحر الأسود وضمان إمكانية تجارة الحبوب بأمان. ونعتقد أنه يجب تجنب الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة والتي قد تمتد إلى حلف شمال الأطلسي أيضا".
 

أخبار دولية

اردوغان

حرب

أوكرانيا

روسيا

حلف شمال الأطلسي

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