بايدن خلال لقائه المسؤولين البولنديين: روسيا "لن تتوقف في أوكرانيا"

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن روسيا ستمضي أبعد من غزوها لأوكرانيا، مجددا مطالبة الكونغرس بإقرار رزمة مساعدات عسكرية لكييف في أسرع وقت ممكن.



وقال بايدن على هامش لقائه الرئيس البولندي ورئيس الوزراء في البيت الأبيض: "علينا التحرك قبل فوات الأوان. لأن روسيا لن تتوقف في أوكرانيا، وفي امكان بولندا أن تتذكر ذلك".