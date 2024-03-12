اردوغان يدعو الى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الى غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لضمان السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، معلنا أن أنقرة ستزيد دعمها خلال شهر رمضان.



ودعت تركيا مرارا إلى وقف إطلاق النار وأرسلت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر مصر. وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب هجومها العسكري على غزة ودعمت الخطوات الرامية إلى محاكمة القيادة الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.



وانتقد أردوغان، في حديثه خلال إفطار مع سفراء أجانب في أنقرة بمناسبة شهر رمضان، دولا غربية لدعمها إسرائيل، قائلا إن "مواقفها الملتبسة" أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة لتنفيذ "هجمات وحشية" على القطاع.



وأضاف أردوغان: "بغض النظر عما تفعله القيادة الإسرائيلية، فإنها لا تستطيع إخفاء حقيقة أنها (حكومة) قاتلة ووحشية ومجرمة وكاذبة وفاشية"، مشيرا إلى أن التصريحات التي تدعو إلى التهدئة لا معنى لها مع استمرار الدعم لإسرائيل.



وقال: "نعلم جميعنا جيدا أنه طالما استمرت الهجمات على غزة وحصارها، فإن حجم المساعدات الحالي ليس كافيا. والحاجة الأكثر إلحاحا هي زيادة عدد الشاحنات التي تمر عبر بوابة رفح. وبطبيعة الحال، يجب الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ ذلك".



وأرسل الهلال الأحمر التركي الأسبوع الماضي أكبر شحناته حتى الآن من المساعدات إلى غزة، إذ أرسلت سفينة تحمل نحو 3000 طن من المواد الغذائية والأدوية والمعدات.



وكشف أردوغان اليوم، أن الدعم الإنساني لسكان غزة سيستمر بوتيرة أكبر خلال شهر رمضان الذي بدأ أمس من خلال مؤسسات الدولة وجمعيات وقنوات أخرى.