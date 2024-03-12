الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول

حث البيت الأبيض اليوم، مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة على إطلاق النساء والمسنين والجرحى الرهائن، وقبول وقف موقت لإطلاق النار في القتال مع إسرائيل من أجل ضمان اتفاق أكثر استدامة.



وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين: "مطروح على الطاولة الآن وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وربما يتسنى تمديده إذا أطلقت حماس ببساطة الرهائن من النساء والجرحى والمسنين".



وأضاف سوليفان: "مصممون على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل مع عودة الرهائن (إلى إسرائيل) ثم محاولة البناء على ذلك إلى شيء أكثر استدامة، لكن لا يمكنني تقديم أي توقعات بشأن ما سيفضي إليه ذلك".